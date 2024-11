„Gladiator 2“-Premiere in Los Angeles: Paul Mescal, Denzel Washington & Co. auf dem roten Teppich

42 Filmpremiere von „Gladiator II“ im TCL Chinese Theatre in Los Angeles: Ein Fotograf macht eine Aufnahme des TCL Chinese Theatre, das dem römischen Kolosseum nachempfunden ist. Foto: dpa/Chris Pizzello

Am Montagabend feierte die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Monumentalepos „Gladiator“ von Ridley Scott in Los Angeles Premiere. Neben Regisseur Scott waren auch die Stars des Films Paul Mescal, Connie Nielsen und Denzel Washington anwesend.











Gladiator 2 gehört wohl zu den Filmen, deren Kinostart in diesem Jahr mit größter Spannung erwartet wurde. Kein Wunder, denn bereits der erste Teil des legendären Epos mit Russell Crowe in der Hauptrolle, der vor 24 Jahren in die Kinos kam, war ein Riesenerfolg. Während der Film in Deutschland bereits am 14. November in die Kinos kam, müssen sich die Kinobesucher in den USA noch bis zum 22. November gedulden. Die US-Premiere fand am 18. November im TCL Chinese Theatre in Los Angeles statt. Zahlreiche Stars gaben sich auf dem roten Teppich die Ehre. Eine Auswahl der glamourösen Auftritte der Stars sehen Sie in unserer Bildergalerie.