Touristen in Island posten fleißig Fotos von „Gjaldskylda“ – doch den Ort gibt es gar nicht. Ein isländischer Creator erklärt das Missverständnis – und sorgt damit für Lacher im Netz.
Ein isländisches Wort sorgt aktuell für Lacher im Netz. Der Creator Ólafur Waage, laut eigener Beschreibung ein „isländischer Nerd in Norwegen“, hat auf Instagram und TikTok ein Video veröffentlicht, das viral geht. Darin erklärt er, warum in sozialen Medien immer wieder Fotos von isländischen Landschaften auftauchen, die angeblich einen Ort namens „Gjaldskylda“ zeigen.