Giuliana Farfalla vor Dschungelcamp Erstes Transgender-Model im deutschen Playboy

Von (wue/spot) 09. Januar 2018 - 11:35 Uhr

Deutlich mehr von Giuliana Farfalla gibt es ab dem 11. Januar im neuen "Playboy" zu sehen Quelle: Unbekannt

Von "GNTM" in den Dschungel und auf den "Playboy": Giuliana Farfalla ist das erste Transgender-Model auf dem Cover der deutschen Ausgabe.

Pünktlich zum Start des diesjährigen Dschungelcamps am 19. Januar hat der "Playboy" wieder eine der Insassinnen auf sein Titelbild genommen. Das Besondere an der neuen Ausgabe, die am 11. Januar erscheint: Mit Giuliana Farfalla (21) ziert erstmals eine Transsexuelle das deutsche Cover des berühmten Männermagazins.

Hier bekommen Sie allerhand Merchandise rund um das Kult-Männermagazin "Playboy"

Die 21-Jährige ist aus Heidi Klums (44) Show "Germany's next Topmodel" bekannt und wird mit elf weiteren Promis in wenigen Tagen in den RTL-Dschungel ziehen. Am Dienstag hat der Sender Farfalla als erste offizielle Dschungel-Kandidatin für die neue Staffel bestätigt. Florian Boitin (50), Chefredakteur des deutschen "Playboy", schwärmt von dem jungen Model: "Giuliana Farfalla mag die erste Transsexuelle überhaupt auf dem Titel des deutschen 'Playboy' sein. In erster Linie ist sie aber eine ganz besondere Frau. Und zugleich ein wunderschöner Beleg dafür, wie wichtig der Kampf für das Recht auf Selbstbestimmung ist."

Sie konnte es kaum glauben

"'Playboy' frägt mich an? Mich? Das war natürlich eine große Ehre", erzählt Farfalla im Gespräch mit dem Magazin. Als sie erfuhr, dass sie das erste Transgender-Model auf dem deutschen "Playboy" sein soll, sei das für Farfalla "megakrass" gewesen. "Ich war in dem Moment sehr geflasht." Aber das Ausziehen für ein sexy Fotoshooting war für Farfalla als Model natürlich nicht sonderlich schlimm und "keine große Überlegung".

Weitere Motive exklusiv nur unter: http://www.playboy.de/stars/giuliana-farfalla