Giulia Cardascia – die Frau an Serkan Erens Seite

2 Giulia Cardascia und Serkan Eren haben im August in Siena geheiratet. Foto: Yannik Michael

Seit fast zehn Jahren ist Giulia Cardascia mit dem Stuttgarter des Jahres 2021, Serkan Eren, zusammen. Wie hält sie es aus, dass ihr Mann im Dienste seines Hilfsvereins oft in Krisengebieten unterwegs sein muss?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine kurze Whatsapp, mehr nicht: „Mach dir keine Sorgen, es geht mir gut.“ Giulia Cardascia arbeitet gerade in der Küche, als die Nachricht sie erreicht. Zu diesem Zeitpunkt weiß sie noch nicht, dass Beirut, die libanesische Hauptstadt, in der ihr Partner Serkan Eren sich aufhält, um für seine Hilfsorganisation Stelp neue Projekte anzustoßen, von einer heftigen Explosion erschüttert worden ist. Dass es Tote und Verletzte gegeben hat. Erst als ihr Bruder sich aufgeregt nach Serkan erkundigt, erfährt Giulia Cardascia, was passiert ist. Sie kann Eren auf seinem Handy nicht erreichen. Stundenlang. Erst eine schlaflose Nacht später kann sie mit ihm sprechen.