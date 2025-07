Gitarrist von Guns N Roses: Slash wird 60: Sechs Fakten über den Mann mit dem Zylinder

1 Slash zählt zu den berühmtesten Rockgitarristen. Foto: imago/Daniel DeSlover/ZUMA Press Wire

Am 23. Juli feiert Slash seinen 60. Geburtstag. Dass er mit Guns N' Roses bekannt werden würde, hätte sein jüngeres Ich nicht gedacht. Ursprünglich träumte der Gitarrist von einer ganz anderen Zukunft.











"Sweet Child O' Mine", "Welcome to the Jungle" und "November Rain" - diese Rockhymnen kennt jeder Musikfan. Was alle drei Lieder so ikonisch macht: Das Gitarrenspiel, ob Riff oder Solo. Verantwortlich dafür ist Slash (60), der Mann mit dem Zylinder und der Sonnenbrille. Doch wer genau steckt hinter der Bühnenperson mit der Lockenmähne?