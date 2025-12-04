Gitarrist mit 84 Jahren verstorben: Zweifacher Grammy-Gewinner Steve Cropper ist tot

Er prägte den Sound des amerikanischen Soul wie kaum ein anderer: Steve Cropper, Gründungsmitglied von Booker T. & the M.G.'s und Hausgitarrist des legendären Stax-Labels, ist im Alter von 84 Jahren in Nashville gestorben. Der Musiker arbeitete zuletzt noch an neuer Musik.
Die Musikwelt trauert um einen ihrer einflussreichsten Gitarristen: Steve Cropper ist tot. Der Mitbegründer von Booker T. & the M.G.'s starb am Mittwoch in Nashville, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Er wurde 84 Jahre alt. Pat Mitchell Worley, Präsidentin der Soulsville Foundation, bestätigte demnach den Tod unter Berufung auf Croppers Familie. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.