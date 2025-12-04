Gitarrist mit 84 Jahren verstorben: Zweifacher Grammy-Gewinner Steve Cropper ist tot

Er prägte den Sound des amerikanischen Soul wie kaum ein anderer: Steve Cropper, Gründungsmitglied von Booker T. & the M.G.'s und Hausgitarrist des legendären Stax-Labels, ist im Alter von 84 Jahren in Nashville gestorben. Der Musiker arbeitete zuletzt noch an neuer Musik.

Die Musikwelt trauert um einen ihrer einflussreichsten Gitarristen: Steve Cropper ist tot. Der Mitbegründer von Booker T. & the M.G.'s starb am Mittwoch in Nashville, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Er wurde 84 Jahre alt. Pat Mitchell Worley, Präsidentin der Soulsville Foundation, bestätigte demnach den Tod unter Berufung auf Croppers Familie. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

Cropper hielt sich den Berichten zufolge zuletzt in einer Rehabilitationseinrichtung auf, nachdem er gestürzt war. Sein langjähriger Weggefährte Eddie Gore besuchte ihn dort noch am Dienstag - und berichtete, dass Cropper bis zuletzt an neuer Musik gearbeitet habe.

Der Architekt des Memphis Soul

Mit seiner charakteristischen Fender Esquire von 1956 und später einer Fender Telecaster schuf Cropper einen Sound, der Geschichte schrieb. Als Hausgitarrist und Produzent bei Stax Records begleitete er Größen wie Otis Redding, Sam & Dave, Carla Thomas, Rufus Thomas und Johnnie Taylor.

Den Hit "(Sittin' on) the Dock of the Bay" schrieb Cropper gemeinsam mit Otis Redding und erhielt dafür 1969 seinen ersten von zwei Grammys. Den Mix fertigte er nur wenige Tage nach der Beerdigung Reddings, der im Dezember 1967 bei einem Flugzeugabsturz in Wisconsin ums Leben kam. Auch die Hits "In the Midnight Hour" von Wilson Pickett und "Knock on Wood" von Eddie Floyd stammen aus seiner Feder.

Von der Farm auf die große Bühne

Geboren am 21. Oktober 1941 auf einer Farm nahe Dora, Missouri, zog Cropper mit neun Jahren mit seiner Familie nach Memphis. Dort griff er erstmals zur Gitarre seines Schwagers. Mit 14 bestellte er sich sein eigenes Instrument per Versandkatalog. Als Einflüsse nannte er später The 5 Royales' Lowman Pauling, Chet Atkins, Chuck Berry und Jimmy Reed.

1978 holten ihn John Belushi und Dan Aykroyd für die Blues Brothers ins Boot. "The Colonel", wie Cropper genannt wurde, leitete deren Begleitband auf Tourneen, Alben und im Kultfilm von 1980. Auch auf Platten von Paul Simon, Ringo Starr, Buddy Guy und Elton John ist sein Spiel zu hören. Das Rolling Stone Magazin listete ihn 2023 auf Platz 45 der 250 größten Gitarristen aller Zeiten. Das britische Mojo-Magazin nannte ihn bereits 1996 schlicht den "größten lebenden Gitarristen".

Trotz all der Auszeichnungen - darunter die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame und die Songwriters Hall of Fame - blieb Cropper bescheiden. "Mir geht es nicht darum, im Mittelpunkt zu stehen", sagte er einmal. "Ich bin ein Bandmitglied, war immer ein Bandmitglied."