Tarifkonflikt der Metaller Arbeitgeber bieten 3000 Euro für jeden

Die Metallarbeitgeber wollen im Tarifabschluss eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro plus eine noch unbezifferte prozentuale Lohnerhöhung vereinbaren – über 30 Monate. Die IG Metall reagiert in der Nacht zu Samstag mit ersten Warnstreiks.