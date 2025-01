1 Gisele Bündchen ist bald dreifache Mama. Foto: ddp/ZUMA

Gisele Bündchen erwartet mit 44 Jahren ihr drittes Kind - das erste mit ihrem neuen Partner Joaquim Valente. Nun zeigt das Supermodel in einem Video auf Instagram seinen wachsenden Babybauch.











Supermodel im Babyglück: Gisele Bündchen (44) hat bei Instagram ein Video geteilt, in dem sie stolz ihren Babybauch zeigt. Das Video ist eine Zusammenstellung verschiedener Momente, in denen Bündchen die Natur genießt - von Spaziergängen am Strand über Meditation im Park bis hin zum Umarmen von Bäumen.