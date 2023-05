1 Auch beim Automatenspiel sind erhebliche Gewinne möglich. Foto:

Eine Frau gewinnt Zigtausende Euro im Casino in Stuttgart. Doch ihr Versuch, das Geld aufs Girokonto einzuzahlen, endet mit der Kontosperrung. Wurde im Kampf gegen Geldwäsche überzogen?









Wenn Doris Seitz (Name geändert) an ihren Spielbankgewinn denkt, kommen ihr manchmal immer noch die Tränen – aber nicht aus Freude. Aufgewühlt ist die Frau aus der Region Stuttgart wegen dem, was sie danach mit ihrer Hausbank erleben musste. „Wie eine Verbrecherin“ fühlte sie sich behandelt, als sie das Geld auf ihr Girokonto einzahlen wollte. Zeitweise konnte sie gar nicht mehr darüber verfügen und hatte jede Menge Scherereien.