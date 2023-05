1 Eine EC-Karte mit integrierter NFC-Technik zum bargeldlosen Bezahlen liegt zusammen mit Euro-Münzen und -Banknoten auf einem Tisch. Foto: dpa

Portemonnaies mit speziellen Schutzhüllen sollen es Dieben unmöglich machen, Daten von Giro- und Kreditkarten für kontaktloses Bezahlen im Vorbeigehen abzugreifen. Wie zuverlässig sind diese RFID & NFC Etuis?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Mittlerweile kann man in Deutschland in fast allen Supermärkten nicht nur mit Giro- und Kreditkarte, sondern auch mit technisch entsprechend ausgerüsteten Smartphones bezahlen. In der Regel ist das schneller, als mühsam nach dem passenden Kleingeld zu kramen, da man die Geräte einfach an das Terminal hält.