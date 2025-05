Giro d’Italia: Top-Trio macht den Weg frei – für Primoz Roglic?

1 Gute Perspektiven: Primoz Roglic. Foto: Imago/NurPhoto

Beim Giro d’Italia fehlen die drei Superstars des Radsports. Auch deshalb bietet sich dem in dieser Saison oft enttäuschten Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe die Chance, die Wende zu schaffen.











Organisatoren von Radrennen, das gehört zu ihrer Profession, sind nie zufrieden – sondern stets auf der Suche nach dem nächsten Superlativ. Der Giro d’Italia bildet, logisch, keine Ausnahme. Folglich startet die Rundfahrt an diesem Freitag erstmals in ihrer 116-jährigen Geschichte in Albanien, dort finden die Etappen eins bis drei statt. Und am letzten Tag, dem 1. Juni, fährt das Peloton, auch das gab es noch nie, mitten durch die Vatikanstadt. Die Genehmigung dazu erteilte Papst Franziskus, es soll eine der letzten Entscheidungen gewesen sein, die er vor seinem Tod getroffen hat. „Das gibt eine unvergessliche Etappe, auf der sich Sport und Kultur in einem weltweit einzigartigen Rahmen verbinden“, sagt Giro-Chef Urbano Cairo, „es wird ein denkwürdiger Tag.“ Auch sportlich?