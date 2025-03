Girls’ und Boys’ Day rund um Leonberg: Vielfalt tut jedem Team gut

1 Die Firma Silberform aus Weil der Stadt bildet in technischen Berufen aus – mit dem Girls’ Day will man bewusst Mädchen auf diese Möglichkeiten aufmerksam machen. Foto: Silberform AG/Juergen Mueller

Am 3. April finden der Girls’ Day und Boys’ Day parallel statt. Mädchen und Jungs sollen so einen Einblick in Berufe bekommen, die vom jeweils anderen Geschlecht dominiert sind.











Am 3. April ist es soweit: Beim deutschlandweiten „Girls' Day“ können junge Mädchen ab der fünften Klasse einen Tag lang in Berufe hineinschnuppern, die noch häufig stark männerdominiert sind. In der IT oder Ingenieursbranche etwa: Frauen machen hier nicht einmal 20 Prozent aus. Seit 2011 findet parallel der Boys’ Day statt, der wiederum weiblich dominierte Berufe präsentiert, in denen Männer noch weit unterrepräsentiert sind.