Girls Talking and Walking: Neuer US-Trend ist jetzt auch in Ludwigsburg angekommen

1 Beim ersten gemeinsamen Spaziergang von „Girls Talking and Walking“ ging es zum Schloss Favorite in Ludwigsburg. Foto: Privat

Spazieren und neue Freundinnen treffen. Sogenannte „Girls Talking and Walking“-Treffen finden jetzt auch in Ludwigsburg statt. Wann es wieder so weit ist und was hinter der Aktion steckt.











Unter dem Motto „Girls Talking and Walking“ – auf Deutsch: Frauen sprechen und spazieren – haben sich in Ludwigsburg mehrere Frauen zusammengetan, um regelmäßig zusammen spazieren zu gehen. Mitte Juli fand das erste Treffen statt, schon am Donnerstag soll ein weiteres folgen. Der Trend stammt aus den USA, nach und nach gibt es auch in Deutschland immer mehr solcher Gruppen, die vor allem über die sozialen Netzwerke organisiert werden.