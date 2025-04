Girls’ Day und Boys’ Day in Esslingen: Weg mit den Geschlechterklischees! – Die Jungs modeln, die Mädchen führen Regie

Zoller gibt Filiale in Ostfildern auf In Scharnhausen schließt die vorletzte Bäckerei

Zum 30. April macht das Backhaus Zoller in der Filiale in der Plieninger Straße 6 in Ostfildern (Kreis Esslingen) den Ofen aus. Im Stadtteil Scharnhausen verbleibt damit nur noch ein Bäcker. Das ist der Grund für die Filialschließung.