Gipfeltreffen: Europa sucht Antworten auf die Bedrohung aus Russland

Ein Drohnenwall und die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Die Staats- und Regierungschefs stellen beim Gipfel in Kopenhagen Weichen für ein robusteres Auftreten gegenüber Moskau.
Der Himmel über Kopenhagen ist Sperrzone. Die Sicherheitsvorkehrungen für das informelle Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs am Mittwoch in der dänischen Hauptstadt sind auf ein bisher nicht gekanntes Niveau gehoben worden. Im Vorfeld des Gipfels hatten zahlreichen Drohnenüberflüge über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen für Aufsehen gesorgt.