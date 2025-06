Gipfel in Brüssel: Merz fordert schnellen Abschluss im Zollstreit mit den USA

1 Bundeskanzler Merz hat die EU-Kommission erneut aufgefordert, die Verhandlungen mit US-Präsident Trump im Zollstreit rasch abzuschließen (Archivbild). Foto: AFP/LUDOVIC MARIN

Bundeskanzler Merz drängt auf ein schnelles Handelsabkommen der EU mit den USA. Die Verhandlungen mit Präsident Trump müssten zügig abgeschlossen werden.











Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die EU-Kommission erneut aufgefordert, die Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump im Zollstreit rasch abzuschließen. „Ich unterstütze die EU-Kommission auch bei allen Anstrengungen, jetzt schnell zu einem Handelsabkommen mit den USA zu kommen“, sagte Merz am Rande eines Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel. Eine von Trump gesetzte Frist für die Verhandlungen läuft am 9. Juli aus.