Gipfel in Brüssel: Das nächste Gipfeltreffen: Merz trifft auf EU-Kollegen

Gipfel in Brüssel

3 Einen Tag nach dem Nato-Gipfel kommen die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zusammen. Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Während es beim Nato-Gipfel galt, die USA bei Laune zu halten, könnte beim Spitzentreffen der EU ein anderes Land querschießen. An kontroversen Themen mangelt es den Staats- und Regierungschefs nicht.











Link kopiert



Brüssel - G7, Nato - und jetzt EU: Bundeskanzler Friedrich Merz setzt seine Serie der Gipfel-Premieren fort und wird an diesem Donnerstag zu seiner ersten EU-Spitzenrunde in Brüssel erwartet. Nur einen Tag nach dem Gipfeltreffen der Nato-Alliierten in Den Haag trifft der CDU-Vorsitzende mit den Staats- und Regierungschefs der anderen 26 EU-Länder zusammen, um unter anderem über die Entwicklungen im Nahen Osten und die weitere Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu beraten.