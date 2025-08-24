Giovanni Zarrella Show: Großes Wiedersehen für Sandy Meyer-Wölden

1 Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden begegnete bei Giovanni Zarrella einem berühmten Verwandten. Foto: imago images/Future Image / Nicole Kubelka

Im Rahmen der "Giovanni Zarrella Show" traf Alessandra Meyer-Wölden am Samstag auf ihren berühmten Onkel Angelo Sotgi aus der legendären Italo-Popgruppe Ricchi e Poveri.











Am Samstagabend flimmerte "Die Giovanni Zarrella Show" über die Bildschirme des ZDF. Gastgeber Giovanni Zarrella (47) begrüßte in der Dortmunder Westfalenhalle einige der größten Schlagerstars des Landes. Mit dabei war auch die legendäre italienische Gruppe Ricchi e Poveri, die mit Hits wie "Mamma Maria" oder "Sarà perché ti amo" besonders in den 1980er Jahren riesige Erfolge feierte. Rund um den Auftritt von Bandmitglied Angelo Sotgi (79) kam es zu einem emotionalen Wiedersehen.