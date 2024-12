Giovanni Zarrella: Gesundheitsupdate nach unumgänglicher Operation

Monatelang hat er durchgehalten und quälte sich mit starken Schmerzmitteln durch Fernsehshows wie seine große "Giovanni Zarrella Show" (ZDF). Jetzt musste sich Giovanni Zarrella (46) einer Operation unterziehen, weil seine Nierensteine so groß waren, dass ein natürlicher Abgang nicht mehr möglich war. Der 46-Jährige absolvierte die notwendige OP laut "Bild"-Berichterstattung bereits letzte Woche.

Schon im November musste der Schlagershow-Moderator zwei Tage vor seiner "Giovanni Zarrella Show" die Proben abbrechen vor Schmerzen. In der Uniklinik Göttingen wurde er behandelt, ruhte sich einen Tag aus und strahlte dann wieder auf der Bühne. Doch mit schmerzstillenden Medikamenten ging es offenbar nicht weiter.

Über die Operation verlor Zarrella kein Wort. Nach dem Eingriff sagte der Musiker zu "Bild": "Ich bin erleichtert, dass ich die OP nun hinter mir habe und alles gut ausgegangen ist. Jetzt freue ich mich auf die Weihnachtszeit mit meiner Familie."

"Ich wurde jetzt zweimal operiert"

Der Italiener ist wieder zu Hause in Köln. Darauf deutet ein Video hin, das er für seine Fans auf seinem Instagram-Account am Abend des 19. Dezembers veröffentlicht: "Ich bin wieder kerngesund. Gott sei Dank. Ich wurde jetzt zweimal operiert und alles ist gut. Ich bin wieder voll am Start. Ich freue mich auf das kommende Jahr."

Das schönste Geburtstagsgeschenk für seine Frau

Wenige Tage zuvor feierte er noch den 48. Geburtstag seiner Ehefrau Jana Ina Zarrella am 12. Dezember. Das Model postete auf Instagram ein Foto mit ihrem Mann und dankbare Worte anlässlich ihres Ehrentages und den medizinischen Umständen: "Ich habe die beste Familie, die man sich wünschen kann, und wir sind gesund - was will man mehr?"

Wiedersehen mit Zarrella an Weihnachten

Am 25. Dezember wird der Sänger in der "Helene Fischer Show" (ZDF) zu sehen sein. Die Sendung wurde allerdings in der ersten Dezemberwoche in Düsseldorf aufgezeichnet. Neben Zarrella treten in der diesjährigen Weihnachtsshow auf: Florian Silbereisen (43), Hape Kerkeling (60), Marianne Rosenberg (69), Maite Kelly (45), Álvaro Soler (33), Nino de Angelo (61) oder der internationale Star Robbie Williams (50).