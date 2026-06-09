„Giovanni Zarrella and Friends“: Benefizspiel in Erinnerung an Roland Mall mit Legenden des VfB Stuttgart

1 Feierten ein Fußballfest mit vielen Toren: Die Zarrella-Freunde und die Seniorenfußballer des SV Fellbach Foto: Eva Herschmann

Das Team „Giovanni Zarrella and Friends“ gewinnt gegen die Seniorenfußballer des SV Fellbach im Max-Graser-Stadion vor rund 500 Zuschauern mit 5:3.











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Am Abend davor war Giovanni Zarrella im Rahmen seiner „italienischen Sommernacht“ auf der Freilichtbühne des Stuttgarter Killesberg aufgetreten. Am Sonntag hätte der Sänger eigentlich auf dem Rasen im Fellbacher Max-Graser-Stadion gegen den Ball treten sollen und zwar in der nach ihm benannten Mannschaft „Giovanni Zarrella and Friends“. Doch aufgrund von Zeitdruck wegen eines anderen Termins konnte der 48-Jährige nicht mitspielen und posierte stattdessen bis zum Anpfiff für Fotos mit Fans und schrieb Autogramme. Kevin Kuranyi war derweil nur zum Fußballgucken gekommen, da der Stürmer wegen eines Muskelfaserrisses gerade außer Gefecht ist. Gespielt haben aber andere ehemalige Profifußballer des VfB Stuttgart, darunter Andreas Hinkel, Arthur Boka und Timo Gebhard.