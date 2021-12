13 Ein Geschenk verschönt das Fest: Aus der Region Stuttgart kommen zum Beispiel Gin, Marmelade, Holzfiguren, Linsen und nachhaltige Duschprodukte. Foto: dpa/Jens Kalaene

Stuttgart - Natürlich kann man Weihnachtsgeschenke mit einem Klick bei den hinreichend bekannten Online-Handelsriesen bestellen. Das ist bequem, billig und geht schnell. Doch mit solchen Käufen macht man es Innenstädten schwer, lebendig zu bleiben. Man stürzt Einzelhändler in noch größere Krisen als sie sie durch die Coronapandemie ohnehin erleiden. Und man unterstützt fragwürdige Arbeitsbedingungen und trägt mit zu irrsinnigen Kartonbergen bei.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Man kann Weihnachtsgeschenke auch ohne schlechtes Gewissen kaufen. Denn in Stuttgart und der Region werden zahlreiche Produkte hergestellt, die sich perfekt als Weihnachtsgeschenk eignen. Allein die Bandbreite an Gin-Sorten aus der Landeshauptstadt und den umliegenden Landkreisen ist groß. Da gibt es beispielsweise den preisgekrönten Stuttgarter Ginstr, aber auch Applaus-Gin aus Stuttgart, einen Schönbuch-Gin oder Gin aus dem Heckengäu. Liebhaber eines guten Getränks freuen sich sicherlich über einen regionalen Tropfen. Doch wir haben noch mehr Geschenkideen gesammelt.

Porzellan aus Ludwigsburg oder Alpakaprodukte aus dem Bottwartal

Da gäbe es zum Beispiel Porzellan der einst legendären Ludwigsburger Porzellanmanufaktur. Zwar produziert diese nicht mehr, aber es gibt noch etliche Erzeugnisse zu kaufen – und zwar keineswegs nur vergoldete Kaffeetassen oder bemalte Riesenvasen zu horrenden Preisen. In einem Lagerraum des Residenzschlosses finden sich zum Beispiel Espressotassen, Salz- und Pfefferstreuer, Kännchen und Teller. Das günstigste Überbleibsel aus der Produktion kostet zwei Euro.

Wer für die kalten Tage etwas Wärmendes verschenken möchte, wird womöglich bei den Alpakas aus dem Bottwartal fündig: Aus dem, was die Tiere abwerfen, lässt Marcus Deuring Wolle machen und verkauft Mützen und Strümpfe in seinem Hofladen. Außerdem gibt es Alpaka-Seife sowie Dünger aus Alpakakot.

Passende Marmelade zum Käse oder Nachhaltiges fürs Bad

Womöglich etwas appetitlicher sind die Fruchtaufstriche von Tanja Leis. Sie ist überzeugt, dass zu einem guten Käse Obst passt. Sie stellt in Stuttgart die sogenannte Käsemarmela her, also Fruchtaufstriche zu Käsesorten. Da gibt es beispielsweise Holunderblüten-Aufstrich für Winzerkäse und pfeffrige Käsesorten, Weinbergpfirsich-Aufstrich für Ziegen- und Blauschimmelkäse oder Kumquat für Bergkäse, Pecorino und Parmesan.

Außerdem haben wir Tipps für Holzfiguren aus Zell unter Aichelberg (Kreis Göppingen), nachhaltige Shampoos aus Stuttgart, Linsen aus dem Heckengäu, Brieftaschen und Gürtel aus Ludwigsburg oder ein Buch, in dem man jede Menge über Stuttgarts Geschichte lernt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

