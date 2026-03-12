Lauren Graham wurde als "Gilmore Girls"-Mutter weltbekannt. Im neuen Kinofilm "Für immer ein Teil von dir" spielt sie nun eine Großmutter, die liebevoll ihre Enkelin großzieht. Im Interview verrät die Schauspielerin, wie sie sich Lorelai als Oma vorstellt.
Als Lorelai Gilmore in "Gilmore Girls" zählt Lauren Graham (58) wohl zu den bekanntesten TV-Müttern. Als Großmutter durften Fans Lorelai aber bisher nicht erleben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet Graham nun, dass sie sich durchaus Gedanken darüber macht, wie sie das spielen würde. Sie ist sich sicher: Ihr Enkelkind hätte mit Lorelai sehr viel Spaß.