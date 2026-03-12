Lauren Graham wurde als "Gilmore Girls"-Mutter weltbekannt. Im neuen Kinofilm "Für immer ein Teil von dir" spielt sie nun eine Großmutter, die liebevoll ihre Enkelin großzieht. Im Interview verrät die Schauspielerin, wie sie sich Lorelai als Oma vorstellt.

Als Lorelai Gilmore in "Gilmore Girls" zählt Lauren Graham (58) wohl zu den bekanntesten TV-Müttern. Als Großmutter durften Fans Lorelai aber bisher nicht erleben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet Graham nun, dass sie sich durchaus Gedanken darüber macht, wie sie das spielen würde. Sie ist sich sicher: Ihr Enkelkind hätte mit Lorelai sehr viel Spaß.

"Ich habe einige Nichten und Neffen. Eine von ihnen ist fünf und ich verbringe sehr viel Zeit mit ihr. Ich bekomme immer Ärger, weil ich ihr jedes Mal Geschenke mitbringe und sie bei mir so ziemlich alles machen darf, was sie will", erzählt die Schauspielerin und zieht eine Parallele zwischen sich und ihrer Kultrolle. "Ich denke, so wäre ich wahrscheinlich auch im fiktiven Leben." Sie wäre auch jederzeit dazu bereit, dies unter Beweis zu stellen. "Ob ich Lorelai gern als Großmutter spielen würde? Natürlich!", versichert sie. "Ich würde Lorelai als wirklich alles spielen - auch beim Arbeiten in einem Coffee Shop. Jederzeit."

Großmutter-Rolle in "Für immer ein Teil von dir"

Ab dem 12. März ist Serien-Star Lauren Graham in "Für immer ein Teil von dir" im Kino zu bewundern - als Großmutter. Für die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Bestsellerautorin Colleen Hoover (46) schlüpfte sie in die Rolle der Grace, die liebevoll ihre Enkelin Diem (Zoe Kosovic) großzieht - die Tochter ihres verstorbenen Sohns Scotty (Rudy Pankow, 28). Dieser kam Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben, für den Grace die Mutter von Diem, Kenna (Maika Monroe, 32), verantwortlich macht. Die junge Mutter saß nach dem Unfall eine Haftstrafe ab und will nun ihr Leben auf die Reihe bekommen - und ihre Tochter kennenlernen.

Besonders Grace' Entwicklung habe es Graham angetan. "Sie ist sehr emotional, aber das war für mich wirklich sinnig", so die Schauspielerin. "Grace hat einen sehr guten Grund, ein bisschen reservierter zu sein. Für ihre Charakterentwicklung macht sie eine sehr eindrucksvolle Reise, finde ich." Sie habe sich außerdem darüber gefreut, einen Film fürs Kino zu machen. Das sei heutzutage schwierig geworden.

Im Mittelpunkt der Handlung steht aber die Liebesgeschichte zwischen Kenna und Scottys bestem Freund Ledger (Tyriq Withers, 27), der schließlich zwischen den Parteien zu vermitteln versucht. "Dieser Film liefert ein wirklich überzeugendes Argument dafür, jedem eine zweite Chance zu geben und das Beste im Menschen zu sehen", findet Graham. Sie selbst beschreibt sich als "sehr nachsichtig". "Wir alle erleben Verluste, wir alle erleben schwere Zeiten. Ich glaube, wenn man sich davon definieren lässt und das mit sich herumträgt, tut man sich selbst keinen Gefallen", so die Schauspielerin.

Graham schwärmt von Zusammenarbeit mit Colleen Hoover

"Für immer ein Teil von dir" ist der erste Roman, dessen Verfilmung Hoover selbst mitverantwortet hat. Sie war nicht nur am Drehbuch beteiligt, sondern auch Teil des Produktionsteams. Die Zusammenarbeit mit der Erfolgsautorin am Set, beschreibt Graham als "großartig". Die Schauspielerin, die selbst bereits mehrere Bücher geschrieben hat, gerät sogar ein wenig ins Schwärmen: "Sie arbeitet in einem Tempo, das mich beeindruckt." Am Set nutzte sie jede Gelegenheit, die Erfolgsautorin mit Fragen zu löchern. "Ich habe ihr ständig Fragen gestellt: Wie macht sie das? Wie viele Wörter schreibt sie am Tag? Was sie schafft, ist einfach unglaublich."

Als Fan hat Graham neben "Für immer ein Teil von dir" schon mehrere Hoover-Bestseller gelesen. Darunter "Verity", dessen Filmadaption im Herbst in die Kinos kommt, und ihren aktuellen Thriller "Woman Down". "Ihre Bücher sind einfach so toll und sie erschafft unglaubliche Welten", schwärmt Graham.