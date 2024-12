Gilmore Girls: Lauren Graham feiert weihnachtliche Reunion

Vor fast 25 Jahren waren Lauren Graham (57) und Yanic Truesdale (54) erstmals in der Wohlfühl-Serie "Gilmore Girls" zu sehen. Nun trafen sie sich kurz vor Weihnachten wieder, wie Truesdale auf Instagram dokumentierte. "Wir sehen uns nicht oft genug, @laurengraham, aber wenn wir es tun, ist es immer ein Vergnügen", freute sich der Schauspieler, der in der Serie sieben Staffeln lang den missmutigen Concierge Michel Gerard verkörperte.

Weiter wünschte er seiner Schauspiel-Kollegin, die als Lorelai Gilmore bekannt wurde: "Ich hoffe, du kannst diese Woche deine Lieben sehen. Frohe Feiertage". Zu der Nachricht teilte er ein Selfie der beiden, in dem sie vor einem Weihnachtsbaum in die Kamera strahlen. Während Graham sich mit rotem Lippenstift und Schmuck zeigte, war Truesdale mit einem Cordhemd und einem schwarzen Top leger gekleidet.

Weitere "Gilmore Girls"-Reunions in diesem Jahr

Lauren Graham feierte 2024 bereits mehrere "Gilmore Girls"-Reunions. Im Juni postete sie ein Foto mit Kelly Bishop (80), die in der Show ihre Mutter Emily Gilmore spielte. "Auf die Damen, die zu Mittag essen", erzählte sie unter dem Schnappschuss über das Treffen. Wenige Monate später war das Duo im September bei einem Event zu Bishops Buch "The Third Gilmore Girl" erneut zusammen zu sehen.

Mit Bishop traf sich auch Truesdale zum Essen. Die beiden verbrachten Truesdales Post nach gemeinsam Zeit bei einem sechsstündigen Dinner in der französischen Hauptstadt. "Kaum zu glauben, dass es ihr erstes Mal in Paris ist!", schrieb Truesdale unter ein Selfie und weitere Bilder aus dem Restaurant. Als letzten Slide fügte er ein Throwback-Foto an: "PS: das letzte Bild war bei der Premiere des GG-Revivals", verriet er und wies damit auf die Miniserie "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" hin.

Zudem besuchten Lauren Graham, Scott Patterson (66, Luke) und Sean Gunn (50, Kirk) in einer Werbung des Konzerns Walmat erneut ihre Serienheimat Stars Hollow. In der fiktiven Kleinstadt in Connecticut waren die Hauptdarsteller über 150 Folgen lang zu Hause. Für vier Episoden kehrten sie 2016 in die Welt von Amy Sherman-Palladino (58) zurück.