Gut zehn Jahre nach ihrem Engagement bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Nadine Menz bereichert das Ensemble von "Unter uns". Sie spielt eine Figur, die sie mit einer Protagonistin aus "Gilmore Girls" vergleicht. Bei "Unter uns" ist Nadine Menz keine Unbekannte.

Vom Kolle-Kiez in die Schillerallee: Die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin Nadine Menz (35) steigt bei "Unter uns" ein. Dies gab der Sender RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Ab Folge 7.765 spielt sie Naomi, die jüngere Schwester der von Tabea Heynig (55) verkörperten Britta Schönfeld. Ihr Debüt ist am 1. Dezember 2025 bei RTL+ zu sehen. Die Ausstrahlung im linearen TV folgt dann am 8. Dezember bei RTL.

Lorelai Gilmore als Vorbild "Meine Rolle Naomi ist eine sehr herzliche, liebevolle und lebensfrohe Person", wird Nadine Menz zitiert. Ihre Figur nehme sich nicht zu ernst, was sie "sympathisch und menschlich mache". Als ein Vorbild der Naomi nannte Menz Lorelai Gilmore aus "Gilmore Girls". Lauren Graham (58) verkörperte die früh Mutter gewordene Frau zwischen 2000 und 2007 in der US-Kultserie.

Für Nadine Menz ist das Engagement bei "Unter uns" ein Heimkommen. Schließlich war sie schon einmal Teil der Serie - wenn auch nur kurz. 2012 spielte sie die Fitnesstrainerin Charly Linden, mit der Paco (Milos Vukovic, 44) eine Affäre hat. Nach nur zwei Folgen endete ihr Gastspiel.

Länger währte Nadine Menz' Zeit bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Von 2014 bis 2016 war die Bonnerin Teil der Serie. Sie verkörperte die Rolle der Ayla Höfer, die sie von der ausgeschiedenen Sila Sahin (39) übernommen hatte.

Mit "Verbotene Liebe" kann Nadine Menz eine weitere Daily in ihrer Filmografie vorweisen. Dort war sie 2013 aber auch nur in zwei Episoden zu sehen. Ansonsten hatte die Gastrollen in diversen Krimiserien oder in "Das Traumschiff".