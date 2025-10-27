Gut zehn Jahre nach ihrem Engagement bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Nadine Menz bereichert das Ensemble von "Unter uns". Sie spielt eine Figur, die sie mit einer Protagonistin aus "Gilmore Girls" vergleicht. Bei "Unter uns" ist Nadine Menz keine Unbekannte.
Vom Kolle-Kiez in die Schillerallee: Die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin Nadine Menz (35) steigt bei "Unter uns" ein. Dies gab der Sender RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Ab Folge 7.765 spielt sie Naomi, die jüngere Schwester der von Tabea Heynig (55) verkörperten Britta Schönfeld. Ihr Debüt ist am 1. Dezember 2025 bei RTL+ zu sehen. Die Ausstrahlung im linearen TV folgt dann am 8. Dezember bei RTL.