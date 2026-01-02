Gil Ofarim und mehr: Diese Skandal-Promis ziehen ins Dschungelcamp

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steht in den Startlöchern. Pünktlich zum Start ins neue Jahr hat RTL den Cast des diesjährigen Dschungelcamps bekanntgegeben. Am 23. Januar 2026 (auch bei RTL+) schickt der Sender dann wieder zwölf mehr oder weniger bekannte Gesichter in den australischen Busch. In der Runde der Kandidatinnen und Kandidaten befinden sich Promis, die schon vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp für Schlagzeilen gesorgt haben.

Gelingt der Karriere-Umschwung? Allen voran Gil Ofarim (43). Der vor rund vier Jahren in Ungnade gefallene Musiker hat wohl das größte Interesse daran, durch das Dschungelcamp seiner Karriere wieder Schwung zu verleihen. Der Sohn von Abi Ofarim (1937-2018) war früher ein oft und gern gesehener Gast in diversen TV-Shows, darunter "Let's Dance" oder "The Masked Singer". Doch der Sänger fand seit seinem Davidstern-Eklat von 2021 nicht mehr im Fernsehen statt.

Ofarim, der jüdischen Glaubens ist, hatte im Oktober 2021 ein Video in den sozialen Medien geteilt, in dem er einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels beschuldigte, sich ihm gegenüber antisemitisch verhalten zu haben. Der Mann habe ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern verschwinden zu lassen, damit er einchecken könne. Das Video schlug große Wellen, Ofarim erstattete Anzeige. Der Hotelmitarbeiter bestritt die Vorwürfe jedoch vehement und zeigte seinerseits den Musiker wegen Verleumdung an. Im November 2023 kam es zum Prozess, in dem Ofarim schließlich indirekt zugab, die Behauptungen erfunden zu haben.

Im April 2025 feierte Ofarim zwar in Bochum sein Bühnencomeback. Zu dem Clubkonzert erschienen laut damaliger Medienberichte jedoch nur rund 200 Fans. Wird Ofarim am Lagerfeuer öffentlich Reue wegen des Vorfalls zeigen? Oder sich im Gespräch mit seinen Mitcampern womöglich noch mehr um Kopf und Kragen reden?

Es steht zumindest fest, dass seine Teilnahme bereits vor dem Einzug ins Camp hohe Wellen schlägt. Im Kommentarbereich des Instagram-Posts, der den Camp-Cast verkündete, sammeln sich kritische Einschätzungen. "Eine Sendung, die Ofarim eine Bühne gibt, ist für mich tot und ich hoffe, dass viele andere es genauso sehen", "Ich bin wegen Gil sowas von raus! Auch Reality-TV muss ethische Grenzen haben", "Ich bin ein Zuschauer - holt mich hier raus. Jemandem wie Gil noch eine Plattform zu geben, ist ein absolutes No-Go" oder "Dieses Jahr ohne mich, wegen Gil", ist dort unter anderem zu lesen.

Ein brisantes Duo

"Samira und Eva in einem Format, wollt ihr etwa eine Klopperei sehen?", fragt eine Userin belustigt. Damit nimmt sie Bezug auf ein besonders explosives Duo im diesjährigen Camp: Realitystar Eva Benetatou (33) trifft auf Samira Yavuz (32). Yavuz' Ehe scheiterte unter anderem, weil Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) eine Affäre mit der einstigen "Bachelor"-Kandidatin hatte.

Im Februar 2025 hatte Samira die Trennung von Serkan bekannt gegeben. Als Grund nannte sie "mehrere Vertrauensbrüche" von Seiten ihres Partners, den sie 2021 bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hatte und mit dem sie zwei Kinder hat. Reality-Kollegin Eva Benetatou gestand später einen einmaligen Seitensprung mit Serkan. Wie wird das Aufeinandertreffen der beiden Frauen werden? "Ich streite nicht über meinen Ex, mit niemandem, habe ich immer noch nicht vor", gab Samira in einer Instagram-Story bekannt. Das ein oder andere habe sie aber natürlich schon zu sagen und "eine Überraschung" habe sie auch noch für Benetatou, kündigte sie geheimnisvoll an.

Bereits jetzt bilden sich unter den Dschungelcamp-Fans die Lager. In den Kommentaren ist zu lesen: "Eva und Samira, ihr müsst ja ne Menge an Kohle ausgepackt haben, damit die zwei sich gemeinsam ins Camp einsperren lassen. Ich bin auf jeden Fall Team Samira." Oder "Ich bin definitiv Team Samira. Ich hoffe, sie wird Eva so platt machen und ihr zeigen, wer die bessere und klügere Dame ist."

Wird der Ehrgeiz wieder zum Problem?

In seiner "Bauer sucht Frau"-Staffel konnte er sich als beliebter Kandidat zwischen den Bewerberinnen kaum entscheiden, später sorgte Patrick Romer (30) dann für Negativ-Schlagzeilen. Mit Antonia Hemmer (25) fand er durch die Kuppelshow zunächst sein Liebesglück und die beiden gewannen 2022 die siebte Staffel "Sommerhaus der Stars". Doch in dem Reality-Format offenbarte sich die toxische Beziehung der beiden. Der übermäßig ehrgeizige Landwirt hatte seine Freundin im "Sommerhaus" immer wieder beleidigt und erniedrigt. Sie fand nachher: "Er hat natürlich Sätze gesagt, die kann man nicht schneiden und die waren verletzend. Ich hab mich leider doch zu wenig verteidigt."

Im November 2022 teilten sie in einem gemeinsamen Statement mit: "Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand." Für Romer, der mittlerweile mit Annelie Henze liiert ist, ging es danach zum großen "Promi-Büßen". Dort wurde er mit seinem vergangenen Verhalten gegenüber seiner ehemaligen Partnerin konfrontiert. Bei Instagram erklärte Hemmer daraufhin über ihren Ex: "Er ist wahnsinnig intelligent, allerdings besitzt er wenig soziale Empathie, daher wird er seine Fehler nie einsehen." Es ist davon auszugehen, dass sein Fehlverhalten im "Sommerhaus" auch am Campfeuer besprochen wird - mit oder ohne reuevolle Worte.

Wer könnte im Camp für neue Schlagzeilen sorgen? Für emotionale Ausbrüche sind zumindest Reality-Macho Umut Tekin (28) und das Schweizer Reality-Sternchen Ariel (22) bekannt. Den ansonsten wohl harmloseren Cast komplettieren Unternehmerin Simone Ballack (49), TV-Produkttester Hubert Fella (57) und die Schauspielerriege Mirja du Mont (49), Stephen Dürr (51), Hardy Krüger (57) und Nicole Belstler-Boettcher (62).