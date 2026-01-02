Gil Ofarim und mehr: Diese Skandal-Promis ziehen ins Dschungelcamp

RTL hat die diesjährigen Dschungelcamperinnen und Dschungelcamper bestätigt. Darunter befinden sich Promis, die in der Vergangenheit besonders für Schlagzeilen gesorgt haben.
Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steht in den Startlöchern. Pünktlich zum Start ins neue Jahr hat RTL den Cast des diesjährigen Dschungelcamps bekanntgegeben. Am 23. Januar 2026 (auch bei RTL+) schickt der Sender dann wieder zwölf mehr oder weniger bekannte Gesichter in den australischen Busch. In der Runde der Kandidatinnen und Kandidaten befinden sich Promis, die schon vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp für Schlagzeilen gesorgt haben.