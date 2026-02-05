Gil Ofarim: Umstrittener Dschungelcamp-Kandidat wohnt in Freiberg am Neckar

Gil Ofarims Karriere ist seit dem Davidsternskandal beschädigt – mittlerweile lebt er zurückgezogen in Freiberg am Neckar. Nur wenig ist über sein Leben im Kreis Ludwigsburg bekannt.

Er ist der kontroverseste Kandidat der diesjährigen Staffel „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ und sorgt in den Boulevardblättern des Landes seit Wochen für Schlagzeilen. Was viele nicht wissen: Der Sänger Gil Ofarim lebt seit einiger Zeit zurückgezogen in Freiberg am Neckar. Was es mit der Person auf sich hat – und was über sein Leben im Kreis Ludwigsburg bekannt ist.

Wer ist Gil Ofarim? Der in München geborene Ofarim ist Musiker, Schauspieler und Musicaldarsteller. Bekannt wurde er jedoch vor allem durch den Davidstern-Skandal. Im Jahr 2021 behauptete er in einem millionenfach geklickten Video, ein Hotelangestellter habe ihn wegen seiner Davidsternkette und jüdischen Herkunft beschimpft. Das Hotel und der Angestellte bestritten das vehement.

Schnell geriet Ofarims Glaubwürdigkeit ins Wanken, es tauchte ein Überwachungsvideo auf, in dem zu sehen war, dass er während der Auseinandersetzung mit dem Hotelangestellten gar keine Kette trug. Schlussendlich räumte er ein, gelogen zu haben. Nach dem Geständnis wurde das Verfahren wegen Verleumdung eingestellt. Kritik an seinem Verhalten gab es von vielen Seiten – unter anderem vom Zentralrat der Juden in Deutschland.

Gil Ofarim Im Gerichtssaal des Landgerichts in Leipzig. Ihm wurden unter anderem falsche Verdächtigung, Verleumdung vorgeworfen. Foto: dpa

Warum nimmt er an der RTL-Show teil?

„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ ist eine der ältesten und bedeutendsten Reality-TV-Sendungen in Deutschland. Über vier Millionen Menschen verfolgen die Show, in der gefallene Stars und Personen aus der Reality-TV-Blase tratschen und sogenannte Dschungelprüfungen bewältigen.

Im Dschungelcamp weigert sich der 43-Jährige, über die Lüge und seine Beweggründe zu reden. Er berichtet jedoch von seinem Absturz nach der öffentlichen Kritik, von übermäßigem Alkoholkonsum und Geldproblemen: „Es gab wirklich Momente, wo ich mich gefragt habe: ‚Wozu das alles noch?‘ Also haben mich meine jetzige Frau und drei Bekannte in eine Klinik gebracht. Und da bin ich geblieben für acht Monate. Ich habe 25 Kilo abgenommen.“

Auf die Frage eines anderen Teilnehmers, warum er im Dschungelcamp mitmacht, gibt er zu: „Auch wegen dem Geld.“ Laut einem Bericht der „Bild“ erhält Ofarim für seine Teilnahme 200.000 Euro, auf anderen Portalen ist sogar von 300.000 Euro die Rede. Sollte er die Show gewinnen, gäbe es noch einmal 100.000 Euro Siegprämie oben drauf.

Wie landete Ofarim in Freiberg?

In der RTL-Sendung verrät der Musiker nicht, wo er wohnt – nur, dass er von München nach Baden-Württemberg gezogen ist. Laut Informationen der Bild-Zeitung lebt Ofarim in Freiberg am Neckar – und zwar wegen seiner zweiten Frau Patricia, die aus der Region stammt.

Ofarim lernte seine neue Frau vor einigen Jahren über das Internet kennen und zog dann von München zu ihr in den Speckgürtel von Stuttgart. Im Dschungelcamp deutete der Musiker an, dass er sich München als Wohnort nicht mehr leisten konnte.

Was ist über sein Leben in Freiberg bekannt?

Für seinen Bekanntheitsgrad lebt Gil Ofarim relativ zurückgezogen in Freiberg. Auf seinen Social-Media-Kanälen finden sich keine privaten Fotos – geschweige denn Bilder von ihm in seiner neuen Heimat. Er engagiert sich nicht in der Stadt am Neckar und tritt auch nicht öffentlich in Erscheinung. Auf Instagram ist nur ein drei Jahre altes Video von einer Feier im Ludwigsburger Restaurant Mikoto zu finden. Dort ist Ofarim mit lokalen Influencern wie Mustafa Göktas zu sehen.

Die einzigen Bilder, die es von ihm in der Region gibt, stammen von seiner Hochzeit mit seiner neuen Frau Patricia am Schloss Monrepos im vergangenen Sommer. Laut Informationen dieser Zeitung haben sich die beiden am Standesamt Freiberg das Ja-Wort gegeben. Fotografen nahmen sie anschließend am Schloss auf: Er im schwarzen Anzug, sie im weißen Kleid mit langer Schleppe. Gefeiert wurde laut Bild-Zeitung auf der Dachterrasse ihrer Privatwohnung.