Gil Ofarim: Dschungelcamp-Freak mit Hochzeitsfotos am Schloss Monrepos

Gil Ofarims Karriere ist seit dem Davidsternskandal beschädigt – mittlerweile lebt er zurückgezogen in Freiberg am Neckar. Nur wenig ist über sein Leben im Kreis Ludwigsburg bekannt.
Er ist der kontroverseste Kandidat der diesjährigen Staffel „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ und sorgt in den Boulevardblättern des Landes seit Wochen für Schlagzeilen. Was viele nicht wissen: Der Sänger Gil Ofarim lebt seit einiger Zeit zurückgezogen in Freiberg am Neckar. Was es mit der Person auf sich hat – und was über sein Leben im Kreis Ludwigsburg bekannt ist.