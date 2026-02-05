Gil Ofarim & Co.: Diese Unfälle passierten im Dschungelcamp

Gil Ofarims Sturz bei der Dschungelprüfung ist nicht der einzige Unfall in der Geschichte der Sendung. Ein Überblick über die dramatischsten Verletzungen und Drehunfälle aus mehr als 20 Jahren "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und seinen internationalen Ablegern.

Als Gil Ofarim (43) in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL/RTL+) während einer Dschungelprüfung ausrutscht, hart aufkommt und die Aufgabe infolgedessen sofort abgebrochen wird, kippt für einen Moment die gewohnte Fernsehdramaturgie. Sanitäter eilen herbei und der Sänger wird zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gefahren. Wie sich später herausstellt, hat er sich nicht ernsthaft verletzt.

In den vergangenen Jahren gab es in der TV-Show und ihren internationalen Ablegern immer wieder mal Unfälle. Eine Übersicht:

Unglücklicher Sturz auf Brücke

In der aktuellen Staffel stürzte Kandidatin Nicole Belstler-Boettcher (62) bei der Rückkehr von einer Schatzsuche auf einer Brücke so unglücklich, dass sie sich die Knie aufschlug und ins Camp humpeln musste.

Es handelte sich um einen schmerzhaften, aber vergleichsweise leichten Unfall ohne langfristige Folgen. Auch Mitstreiterin Eva Benetatou (33) passierte ein Missgeschick. Sie rutschte an der Wasserstelle aus, kam jedoch mit leichten Schürfwunden davon.

Blutige Lippe bei Djamila Rowe

Bei Djamila Rowe (58) kam es 2021 im Rahmen einer Dschungelprüfung der Sendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" zu einer Verletzung. Im Finale musste die Kandidatin Sterne ausschließlich mit dem Mund von einer Schraube lösen. Dabei riss bei Rowe die stark beanspruchte Lippe auf. Blut war deutlich am gelben Stern zu sehen. In der regulären Ausgabe 2023 gewann Djamila Rowe als nachgereiste Ersatzkandidatin die Dschungelkrone.

Daniele Negroni krabbelt eine Kakerlake ins Ohr

Daniele Negroni (30) erlebte 2018 einen Zwischenfall bei einer jener Prüfungen, vor denen sich viele Dschungelcamp-Teilnehmende besonders fürchten. Immer wieder gehören sogenannte Insektenprüfungen zum festen Repertoire von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Dabei werden die Promis mit Kakerlaken überschüttet oder müssen über längere Zeit unter beengten Bedingungen mit Insekten ausharren.

Dass die Tiere dabei auch in Mund, Nase oder Ohren gelangen, ist keine Seltenheit. In Negronis Fall wurde die Situation jedoch so heikel, dass der Camp-Sicherheitsbeauftragte Dr. Bob eingreifen musste: Eine Kakerlake war ihm so tief ins Ohr gekrochen, dass sie medizinisch entfernt werden musste.

Michael Wendler bricht sich die Hand

Ein dramatischer Unfall ereignete sich 2015 beim sogenannten Sommer-Dschungelcamp von RTL. Michael Wendler (53) verletzte sich während einer Challenge bei den Dreharbeiten schwer. Beim Abseilen stürzte er unglücklich und zog sich einen komplizierten Bruch an der Hand zu. Das Seil war zu lang und Wendler musste seinen Fall mit der Hand abbremsen. Die Verletzung machte eine sofortige medizinische Behandlung und eine Operation notwendig.

Der Fall ging über die reine TV-Berichterstattung hinaus. Infolgedessen kam es auch zu juristischen Auseinandersetzungen zwischen Wendler und der Produktionsfirma.

Nächtlicher Sturz von Janice Dickinson

Auch in den internationalen Ausgaben von "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu teils schweren Zwischenfällen. Gerade die britische Original-Version der Sendung, die im selben Camp wie die deutsche Ausgabe gedreht wird, ist immer wieder durch Zwischenfälle aufgefallen.

Bereits 2005 verletzte sich die frühere "Neighbours"-Darstellerin Kimberley Davies (52) bei der Bushtucker-Prüfung "Hell-O-Drop". Dabei musste sie aus rund vier bis fünf Metern Höhe aus einem Helikopter in ein Wasserbecken springen. Davies kam unglücklich auf, klagte über starke Schmerzen und wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten Ärzte einen möglichen Haarriss an einer Rippe fest.

2023 kam es im britischen Originalformat zu einem schweren Zwischenfall. Zum 20-jährigen Jubiläum wurde 2023 eine Allstar-Staffel im Kruger-Nationalpark in Südafrika produziert. Noch vor der Ausstrahlung, die im britischen Fernsehen für Ende April geplant war, wurde ein Unfall am Set bekannt: Ex-Supermodel Janice Dickinson (70) musste die Produktion nach einem nächtlichen Sturz vorzeitig verlassen.

Laut Berichten der englischen "Sun" stolperte sie auf dem Weg zur Toilette über ein Kabel der Produktion und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu, darunter eine Kopfverletzung und Prellungen im Gesicht. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie verklagte den Sender auf 700.000 Pfund Schadensersatz.

Unschöne Begegnungen mit Tieren

Neben solchen Unfällen gehören auch Tierbisse und Stiche zu den wiederkehrenden Risiken der Produktion. So berichtete Ex-Teilnehmerin Scarlette Douglas (38) später, dass Kandidat Seann Walsh (40) im Jahr 2022 im Camp von einem Skorpion gestochen wurde. Walsh soll vor Schmerzen aufgesprungen sein und musste unmittelbar von den anwesenden Sanitätern behandelt werden. Ernsthafte Folgeschäden wurden nicht bekannt.

Während einer Dschungelprüfung wurde Kandidat Markus Reinecke (57) im deutschen Dschungelcamp von einem Krokodil angegangen; er musste das Tier aktiv abwehren, setzte die Prüfung aber fort und holte dennoch acht Sterne. Schwere Verletzungen sind aus dieser Szene nicht bekannt geworden.

Ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer schildern zudem regelmäßig massive Mückenstiche, Hautreaktionen und kleinere Verletzungen, die während der Dreharbeiten auftreten. Diese werden in der Regel vom medizinischen Team im Hintergrund versorgt. Medikamente und Salben werden üblicherweise außerhalb der Kameras ausgegeben, weshalb solche Vorfälle im TV kaum thematisiert werden.