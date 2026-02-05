Gil Ofarim & Co.: Diese Unfälle passierten im Dschungelcamp

Gil Ofarims Sturz bei der Dschungelprüfung ist nicht der einzige Unfall in der Geschichte der Sendung. Ein Überblick über die dramatischsten Verletzungen und Drehunfälle aus mehr als 20 Jahren "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und seinen internationalen Ablegern.
Als Gil Ofarim (43) in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL/RTL+) während einer Dschungelprüfung ausrutscht, hart aufkommt und die Aufgabe infolgedessen sofort abgebrochen wird, kippt für einen Moment die gewohnte Fernsehdramaturgie. Sanitäter eilen herbei und der Sänger wird zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gefahren. Wie sich später herausstellt, hat er sich nicht ernsthaft verletzt.