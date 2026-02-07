Tag 15 im Dschungelcamp wird zur emotionalen Achterbahn: Gil Ofarim bricht sein Schweigen und Briefe von Zuhause lassen die Tränen fließen. Am Ende schafft es völlig überraschend Ariel nicht ins Halbfinale am Samstag.
Die 15. Folge der diesjährigen Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgt für große Gefühle - und für Entscheidungen vor dem großen Halbfinale am Samstag. Ariel (22) muss das Camp am völlig überraschend Ende verlassen. Zuvor wird der Tag zum emotionalen Ausnahmezustand: Nach dem Auszug von Hardy Krüger jr. (57) erlebt der Schauspieler am Strand einen romantischen Moment mit Ehefrau Alice - der abrupt in einem Schock endet. Im Camp kämpft Hubert Fella (58) in der Dschungelprüfung um Sterne. Außerdem sorgen Briefe von Zuhause für Tränen, während Gil Ofarim (43) zuvor sein Schweigen bricht - inklusive schwerer Vorwürfe.