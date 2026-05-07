Mit Wolle und Häkelnadeln haben fleißige Hände einen Mammut-Weltrekord versucht – und der Versuch ist gelungen. Dafür gab es nun auch die offizielle Auszeichnung vom Deutschen Rekordinstitut.
Essen - Rund 1.600 kleine handgemachte Häkelquadrate, 25.000 Meter verarbeitete Wolle, Tausende Arbeitsstunden: In einem ungewöhnlichen Gemeinschaftsprojekt ist nach mehreren Monaten Arbeit das größte Häkel-Mammut der Welt entstanden, wie das Ruhr Museum in Essen berichtet. Die Maße des gewaltigen prähistorischen Säugetiers: 2,66 Meter hoch, 4,20 Meter lang und 1,37 Meter breit - sogar noch gewaltiger als zunächst angepeilt.