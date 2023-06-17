Giftige Tiere im Urlaub: Bei diesen Tieren ist Vorsicht angesagt
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Krustenanemone (Zoanthidea): Sie trägt den Giftstoff Palytoxin in sich. Schon 0,01 Milligramm können einen Menschen töten. Der Tod ist qualvoll und von starkem Erbrechen, Schüttelfrost und Lähmung der Muskeln begleitet. Foto: W/kipedia commons/Rtcpenguin

Am Strand planschen, in der Sonne aalen, ins Meer abtauchen: Das ist Sommerurlaub pur. Wer denkt in der schönsten Zeit des Jahres schon an tödliche Gefahren – wie in anderen Ländern heimische Tiere –, die überall an Land und unter Wasser lauern können. Wir stellen zehn der giftigsten Vertreter vor.

Sonne, Strand, Ferien: die schönste und wohlverdiente Zeit des Jahres. Dass ein Bad in tropischen Gewässern, ein Tauchgang am Korallenriff oder ein Abstecher in den Urwald tödlich enden können, daran denkt wohl kaum jemand.

 

Doch überall lauern unbekannte und unsichtbare Gefahren in Gestalt von Tieren, von denen die meisten Touristen nicht den blassesten Schimmer haben.

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