Leicestershire Gärtner verliert Bein nach Spinnenbiss

Von Markus Brauer 08. Mai 2018 - 09:24 Uhr

Die Europäische Schwarze Witwe ist eine Webspinne, die in Süd- und Südosteuropa vorkommt. Sie gehört zu den gefährlichsten Spinnenarten. Tödliche Verläufe nach einem Biss sind allerdings extrem selten. Foto: Wikipedia commons

Immer mehr exotische Spinnen finden ihren Weg aus fernen Ländern nach Deutschland. Besonders beliebt sind Bananenkisten, aus denen sie im Supermarkt herauskrabbeln – wie jüngst auch in Esslingen geschehen.

Leicestershire/Esslingen - Eine Geschichte wie aus einem Horrorfilm: Andry Perry liebte seinen Job als Landschaftsgärtner. Doch die Arbeit an der frischen Luft ist dem Briten zum Verhängnis geworden. Der Familienvater aus der englischen Grafschaft Leicestershire wurde von einer giftigen Spinne am Knöchel gebissen. Der kleine Biss kostete ihm fast das Leben, sagte der 46-Jährige jetzt in einem Interview der britischen Zeitung „Daily Mail“.

Europäische Schwarze Witwe

Am Abend nach einem ganz normalen Arbeitstag litt Perry unter starken Rückenschmerzen. Nachdem sich sein Zustand innerhalb der folgenden 48 Stunden rapide verschlechterte, ging er ins Krankenhaus. Dort offenbarten ihm die Ärzte, dass ihn eine Europäische Schwarze Witwe gebissen hatte – eine der weltweit giftigsten Spinnenarten.

Die Diagnose: Blutvergiftung. Die Sepsis konnte zwar erfolgreich behandelt werden, doch die Schwellung am Bein und die unerträglichen Schmerzen blieben. Schließlich musste Perrys Bein oberhalb des Knies amputiert werden. Seitdem sitzt er im Rollstuhl.

Blinde Passagiere in Bananenkisten

Weltweit gibt es rund 100 000 bisher entdeckte Spinnenarten. Die Europäische Schwarze Witwe ist vor allem in Süd- und Südosteuropa beheimatet. Als blinde Passagiere finden sie und ihre exotischen Verwandten aus fernen Ländern ihren Weg nach Deutschland – als Mitbringsel aus dem Urlaub oder versteckt in Importgütern.

Besonders beliebt sind bei Spinnentieren Bananenkisten, aus denen sie im Supermarkt zum Schrecken von Kunden und Angestellten plötzlich herauskrabbeln. Erst vor wenigen Tagen wurde in einem Supermarkt in Esslingen eine hochgiftige Wanderspinne in einem solchen Karton aus Ekuador entdeckt. Der Supermarkt musste kurzfristig evakuiert werden.

Spinnenalarm

