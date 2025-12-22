Giftanschläge in DRK-Wache: Zu lange U-Haft und Schöffen-Beeinflussung? Verteidiger übt deutliche Kritik

Seit fast einem Jahr sitzt eine Ex-Auszubildende zur Notfallsanitäterin in U-Haft, weil sie in Vaihingen (Kreis Ludwigsburg) Kollegen vergiftet haben soll.
Von vorweihnachtlichem Frieden war beim erneuten Prozessauftakt gegen eine 25-Jährige ehemalige Auszubildende zur Notfallsanitäterin, die ihren Kollegen in Vaihingen an der Enz verschreibungspflichtige Medikamente in die Getränke gemischt haben soll, am Landgericht Heilbronn nichts zu spüren. Gleich zu Beginn kam es zu einer heftigen Diskussion zwischen dem Pflichtverteidiger einerseits und dem Staatsanwalt und dem vorsitzenden Richter andererseits.