Ein Mann stirbt, als er die Kontrolle über seinen Roller verliert und in einen Graben fällt. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache.

Ein 57-jähriger Mann ist in Giengen a.d. Brenz (Landkreis Heidenheim) mit seinem Roller in einen Graben gestürzt und dabei gestorben. Die genaue Unfallursache ist bisher nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte.

Laut Polizei fuhr der Fahrer in der Nacht zu Freitag auf einem asphaltierten Verbindungsweg, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen Graben stürzte. Dort sei er gegen einen Baum geprallt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.