1 Stefan Streubel will „die größten Lippen der Welt“. Foto: privat

Stefan Streubel aus Stuttgart hat sich über 100 Schönheits-OPs unterzogen. Doch was treibt ihn trotz Risiken und Kritik an?











Stefan Streubel, 32, hat sich über 100 Mal operieren und aufspritzen lassen. Darunter waren eine Magenverkleinerung, eine Fettabsaugung und zahlreiche Filler. Das Ziel? „Ich hätte gerne die größten Lippen der Welt“, sagt der Stuttgarter. Aber jeder Eingriff ist ein gewisses Risiko. Online erfährt er Hass, auf dem Singlemarkt hat er es schwer. Warum macht er trotzdem immer weiter mit den OPs?