„Gib dein’ Senf dazu“ in Stuttgart: Thesenautomat und Debatten-Spiel – Unterhaltsames Angebot für Erstwähler
In der Villa Jo macht die Erstwähler-Tour den ersten Halt. Foto: Lichtgut/Schmidt und stjg

„Gib dein‘ Senf dazu“ heißt ein Angebot für Erstwähler, das Demokratiebildung auf unterhaltsame Weise vermittelt. Die Tour macht in neun Stuttgarter Jugendhäusern halt.

Bei der Landtagswahl am 8. März dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft (stjg) will wissen, was die jungen Erstwähler bewegt. Sie plant deshalb eine besondere Aktion, die „Gib dein‘ Senf dazu“-Tour durch Stuttgart. Sie startet an diesem Donnerstag, 5. Februar, im Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim und wird von der Baden-Württemberg-Stiftung ermöglicht.

 

In den Jugendhäusern vor Ort werden in den kommenden Wochen interaktive Formate rund um die Landtagswahl und Demokratiebildung angeboten. Ein Debatten-Buzzerspiel, ein Thesenautomat, an dem Aussagen gezogen und kommentiert werden können sowie ein BW-Wahl-Quiz verbinden politische Bildung mit Unterhaltung. Im Mittelpunkt steht zudem das „S.O.S. Mobil“, eine Art mobiler Escape-Room, in dem die teilnehmenden Jugendlichen gemeinsam einen Angriff auf die Demokratie abwehren müssen. Wer will, kann auch kreativ werden und bei „Mal dein Wahlplakat“ eigene Botschaften aufs Plakat bringen. Begleitend zur Tour findet eine sogenannte Hauswahl in den Kinder- und Jugendhäusern und in den Familien- und Stadtteilzentren statt.

Die Termine der „Gib dein‘ Senf dazu“-Tour im Überblick:

  • Donnerstag, 5. Februar, Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim, 16 bis 19 Uhr
  • Freitag, 6. Februar, Jugendhaus Möhringen in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus Fasanenhof, 17:30 bis 20 Uhr
  • Donnerstag, 12. Februar, Kinder- und Jugendhaus Lauchhau in Kooperation mit dem Jugendtreff Vaihingen, Kooperation mit dem Circuleum, 16 bis 20 Uhr
  • Freitag, 13. Februar, Jugendhaus West in Kooperation mit dem Jugendtreff Botnang, 16 bis 20 Uhr
  • Freitag, 20. Februar, Pop-up-Jugendtreff in Kooperation mit dem Jugendhaus Heslach, 17 bis 20 Uhr
  • Donnerstag, 26. Februar, Kinder- und Jugendhaus Neugereut in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendhaus M9, 16 bis 20 Uhr
  • Freitag, 27. Februar, Kinder- und Jugendhaus Feuerbach, 16 bis 20 Uhr
  • Donnerstag, 5. März, Kinder- und Jugendhaus Nord, 16 bis 20 Uhr
  • Freitag, 6. März, Kinder- und Jugendhaus Hallschlag, 15 bis 19 Uhr

Mehr Informationen findet gibt es hier: www.deine-wahl.net

 