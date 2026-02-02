„Gib dein’ Senf dazu“ in Stuttgart: Thesenautomat und Debatten-Spiel – Unterhaltsames Angebot für Erstwähler

„Gib dein‘ Senf dazu“ heißt ein Angebot für Erstwähler, das Demokratiebildung auf unterhaltsame Weise vermittelt. Die Tour macht in neun Stuttgarter Jugendhäusern halt.
Bei der Landtagswahl am 8. März dürfen erstmals auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft (stjg) will wissen, was die jungen Erstwähler bewegt. Sie plant deshalb eine besondere Aktion, die „Gib dein‘ Senf dazu“-Tour durch Stuttgart. Sie startet an diesem Donnerstag, 5. Februar, im Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim und wird von der Baden-Württemberg-Stiftung ermöglicht.