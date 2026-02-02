„Gib dein’ Senf dazu“ in Stuttgart: Thesenautomat und Debatten-Spiel – Unterhaltsames Angebot für Erstwähler

In den Jugendhäusern vor Ort werden in den kommenden Wochen interaktive Formate rund um die Landtagswahl und Demokratiebildung angeboten. Ein Debatten-Buzzerspiel, ein Thesenautomat, an dem Aussagen gezogen und kommentiert werden können sowie ein BW-Wahl-Quiz verbinden politische Bildung mit Unterhaltung. Im Mittelpunkt steht zudem das „S.O.S. Mobil“, eine Art mobiler Escape-Room, in dem die teilnehmenden Jugendlichen gemeinsam einen Angriff auf die Demokratie abwehren müssen. Wer will, kann auch kreativ werden und bei „Mal dein Wahlplakat“ eigene Botschaften aufs Plakat bringen. Begleitend zur Tour findet eine sogenannte Hauswahl in den Kinder- und Jugendhäusern und in den Familien- und Stadtteilzentren statt.