Ghost of Yōtei im Test: Würdiger Nachfolger lockt auf einen blutrünstigen Rachefeldzug

"Ghost of Yōtei" ist erschienen: Der lang erwartete Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ entfaltet einen blutigen Rachefeldzug. Welche Neuerungen bringt das Spiel?
Bereits fünf Jahre ist es her, da begeisterte „Ghost of Tsushima“ die Freunde der fernöstlichen Kampfkunst mit einer geschmeidigen Mischung aus Schwert- und Schleich-Action, die überdies eine spannende Geschichte gekonnt erzählte. Nun ist der Nachfolger „Ghost of Yōtei“ erschienen und es stellt sich die Frage: Hat das Studio Sucker Punch die fast perfekte Mischung aus Kampf, Schleichen und Story auf den aktuellen Stand des Gameplays gebracht oder womöglich doch verschlimmbessert?