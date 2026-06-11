Gezügelter Medienkonsum: Ethikrat gegen pauschales Mindestalter bei sozialen Medien

Ein gesetzliches Mindestalter zur Nutzung sozialer Medien lehnt der Deutsche Ethikrat ab. Stattdessen solle es Beschränkungen für einzelne digitale Angebote geben. Wie könnte das funktionieren?
Berlin - Der Deutsche Ethikrat hat sich gegen ein pauschales gesetzliches Mindestalter bei der Nutzung sozialer Medien ausgesprochen. Für einzelne digitale Angebote sollte es jedoch spezielle Regelungen geben, schreibt der Ethikrat in seiner Stellungnahme "Schutz, Teilhabe und Befähigung von
Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt".