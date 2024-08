Gewollte Falten: Kurz und lang: Plisseeröcke feiern diesen Sommer ihr Trend-Comeback

Die Vielfalt der Plisseeröcke bringt diesen Sommer frischen Wind in die Garderobe. Dabei ist der faltige Klassiker keineswegs nur für elegante Ausgeh-Looks gedacht. Egal, welcher Style und welcher Anlass: Das It-Piece findet in jedem Outfit Platz. Wie vielseitig einsetzbar die Plisseeröcke sind, zeigen drei Promi-Damen.

Konkurrenz für die Olympioniken

Mode-Influencerin Leonie Hanne (36) sah in ihrem Mini-Faltenrock vor dem Eiffelturm genauso sportlich wie die olympischen Athleten aus. Bei ihrem Outfit aus dem Rock und einem weißen T-Shirt mit Olympia-Aufdruck fehlte lediglich der Tennisschläger in ihrer Hand. Auch ein Stirnband und ein Paar Tennissocken hatte sie parat. Anders als die Sportler wählte sie dazu einige Accessoires wie eine schmale Sonnenbrille, Armreifen und eine Armbanduhr. Wie ihr Schmuck glänzten Teile ihrer puderfarbenen Tasche in Gold.

So sehen Fashionistas aus

Das US-amerikanische Model Olivia Palermo (38) bewies mit ihrem ebenfalls weißen Look auf Instagram Modegespür. Ihren langen Plisseerock schmückte ein Bund mit Azteken-Muster, das auch das edle Jackett aufgriff. Um die beiden Teile in den Mittelpunkt zu rücken, kombinierte sie dazu ein einfarbiges Oberteil in Schwarz, das mit ihrer kleinen Tasche matchte. Glänzende Stiefeletten mit einem dünnen Absatz gaben dem luxuriösen Ensemble den finalen Touch. So geht ein Fashion-Week-Look!

Auch in Leder ein Highlight

Bei Plisseeröcken denken die Wenigsten an Leder. Die italienische Unternehmerin Chiara Ferragni (37) zeigt, dass das Material und das trendige Kleidungsstück sehr wohl zusammengehören. Für ein Abendessen mit Freunden wählte sie ein Bustier-Top in Samtleder-Optik, das einiges an Haut freilegte. Der kurze Faltenrock brachte zusätzlich die langen Beine der Influencerin zur Geltung. Ihre Haare stylte sie passend zum sommerlichen Ambiente zu lässigen Beach Waves.