1 In Stuttgart sind die nächsten Tage starke Unwetter mit Begleiterscheinungen wie Sturmböen und Hagel möglich. Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Oskar Eyb, via www.imago-images.de

Der Deutsche Wetterdienst sagt für diese Woche regionale Gewitter und Hagelstürme voraus. Doch was ist die kommenden Tagen in Stuttgart zu erwarten?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen sich die Menschen in Teilen Baden-Württembergs in den kommenden Tagen auf Gewitter, Hagelstürme und Starkregen einstellen. Schon am heutigen Dienstag kann es in Stuttgart ab den frühen Abendstunden zu „unwetterartigen Begleiterscheinungen wie Starkregen bis hin zu orkanartigen Sturmböen kommen“, sagt DWD-Meteorologe Peter Crouse am Stuttgarter Schnarrenberg.