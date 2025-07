Das Wetter in Deutschland zeigte sich im Juli bislang unbeständig und phasenweise nass. Sind weitere Gewitter im Anmarsch?

Der Wochenstart war turbulent, was das Wetter anbelangt – kräftiger Wind und teils heftige Gewitter ließen die Temperaturen im Vergleich zum Sonntag stark fallen. Und auch der Dienstag startete nass und windig. Doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schwindet allmählich der Einfluss von Tief Isaac, das sich momentan über der Ostsee befindet.

Vor allem im Süden Deutschlands entspannt sich die Lage im Vergleich zum Vortag. Der Deutsche Wetterdienst warnt zwar weiterhin vor lokal möglichen Gewittern am Dienstagnachmittag und Dienstagabend, doch diese sollen kurz und weniger intensiv ausfallen.

Starke Schauer und Wind in Baden-Württemberg

Im Norden Baden-Württembergs kann es allerdings mitunter zu starken Schauern kommen, mit Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Auch im Allgäu und am Bodensee bleibt es windig, dort sollen laut Deutschem Wetterdienst vereinzelt Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreicht werden.

Die Temperaturen in Baden-Württemberg

Bis zu 25 Grad am Neckar

Maximal 18 Grad im Bergland

Nachts fallen die Temperaturen auf 8 bis 15 Grad

Gewitter und Starkregen im Norden

Unwetterwarnungen im eigentlichen Sinn (mit farbig gekennzeichneten Warnstufen) gibt es momentan dagegen für ganz Deutschland nicht. Am größten ist die Gewittergefahr im Nordosten des Landes, lediglich für die Insel Rügen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Starkregen. Im Laufe des Nachmittags und abends sollten sich die Menschen dort also auf Schauer und Gewitter einstellen.

Schönes Sommerwetter am Mittwoch

Danach bleibt es in Deutschland zumindest kurzfristig trocken: Der Mittwoch soll der schönste Tag der Woche werden. Niederschlag wird tagsüber nicht erwartet. Am Rhein und Neckar klettern die Temperaturen auf bis zu 27 Grad, so der Deutsche Wetterdienst.

Allzu lange hält der Sommer jedoch nicht an, denn schon in der Nacht zum Donnerstag kehren die Schauer zurück. Auch einzelne Gewitter sind dann laut Deutschem Wetterdienst wieder möglich, doch noch ist es zu früh, um diese genau vorhersagen und verorten zu können.