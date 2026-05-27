Gewitterwarnung für BW: Diese Landkreise trifft es

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch in mehreren Landkreisen in Baden-Württemberg vor Gewittern.
Für den Bodenseekreis sowie die Kreise Ravensburg, Sigmaringen und Biberach gilt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Nach Angaben des DWD ziehen von Nordwesten einzelne Gewitter auf. Dabei können Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Kilometer pro Stunde auftreten. Außerdem sind Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinkörniger Hagel möglich.