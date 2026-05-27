Gewitterwarnung für BW: Diese Landkreise trifft es

Für den Bodenseekreis sowie die Kreise Ravensburg, Sigmaringen und Biberach gilt eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Nach Angaben des DWD ziehen von Nordwesten einzelne Gewitter auf. Dabei können Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Kilometer pro Stunde auftreten. Außerdem sind Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie kleinkörniger Hagel möglich.

Die Warnungen gelten am Mittwoch zunächst von 12.45 bis 14 Uhr. Für den Bodenseekreis und den Kreis Ravensburg liegt zudem eine weitere Warnung für den Zeitraum von 13.30 bis 15 Uhr vor.

Auch für den Kreis Konstanz warnt der DWD vor Gewittern. Dort gilt die Warnung am Mittwoch von 13 bis 14 Uhr. Erwartet werden Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometer pro Stunde.

Das Wetter am Mittwoch

Laut aktueller Vorhersage des DWD liegt über Süddeutschland eine labil geschichtete Warmluftmasse. Dadurch können sich heute Mittag und Nachmittag vom Bodensee bis zum Schwarzwald örtlich eng begrenzte Gewitter entwickeln. Der Wetterdienst rechnet dabei mit Starkregen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde und starken Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde.

Abseits der Gewitter bleibt es in Baden-Württemberg sommerlich bis heiß. Es gibt viel Sonnenschein bei lockerer Quellbewölkung. In Oberschwaben, am Bodensee und im Allgäu können bereits am Mittag kurze Regen- oder starke Gewitterschauer auftreten. Im Umfeld des Schwarzwaldes steigt das Risiko erst am Nachmittag.

Am Abend sind dem DWD zufolge nur noch am Bodensee örtliche Schauer oder Gewitter möglich. Sonst bleibt es trocken, die Wolken lösen sich auf. Die Höchstwerte liegen bei 28 Grad auf der Alb und bis zu 33 Grad in den übrigen Landesteilen. Abseits der Gewitter weht nur schwacher Wind um Nord.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen südlich von Schwarzwald und Alb noch einige Wolken durch. Sonst wird es meist sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 17 Grad im südlichen Oberrheingraben und bis 9 Grad auf der Hohenloher Ebene.