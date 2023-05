12 In Murrhardt versank ein Auto in einer Unterführung. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Am Montagnachmittag zieht ein Unwetter über Baden-Württemberg hinweg. Während in Stuttgart und im Kreis Ludwigsburg so gut wie nichts passiert, sieht es in Göppingen und im Rems-Murr-Kreis anders aus. Ein Überblick.









Lokale Unwetter haben am Montagnachmittag im Raum Stuttgart sowie in Baden-Württemberg vereinzelt Keller und Unterführungen vollaufen lassen. Besonders betroffen von den Gewittern war Göppingen. und Murrhardt (Rems-Murr-Kreis). In Göppingen musste die Feuerwehr zu insgesamt zehn Einsätzen ausrücken (Stand: 20.30 Uhr), in Murrhardt versank ein Auto in einer mit Wasser vollgelaufenen Unterführung. Größere Unfälle oder Verletzte wurden den Polizeipräsidien im Land zunächst aber nicht gemeldet, wie eine Umfrage der dpa ergab. Vor allem Feuerwehrleute waren gefragt.