Dem Ländle steht ein stürmisches Wochenende bevor, teils soll auch viel Regen fallen. So sieht die Vorhersage für Stuttgart und die Region aus.
Für einige Teile Deutschlands sind am Wochenende heftige Gewitter vorhergesagt. Wie groß ist die Gefahr in Stuttgart? Am Freitag tendiert sie gegen Null, der Start ins Wochenende wird in der Region noch einmal hochsommerlich mit Temperaturen teils über 30 Grad. „Auch der Samstag wird heiß, sogar noch etwas heißer als der Freitag“, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im Laufe des Tages bilden sich dann auch in Baden-Württemberg die ersten Gewitterzellen.