Gewitter, Schauer und Wolken: Wetter bleibt unbeständig - Festivals erwartet Regen

1 Auch die Besucher von Rock im Park müssen sich in Nürnberg auf Regen einstellen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Donner und Blitze begleiten auch die kommenden Tage in Deutschland. Besonders Festivalbesuchern könnte der angekündigte Regen am Wochenende zu schaffen machen.











Offenbach - Das Wetter wird am Freitag und dem Pfingstwochenende in Deutschland wechselhaft und unbeständig - das könnte auch die Jubiläen der Festivals Rock im Park und Rock am Ring am Wochenende trüben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen immer wieder mit Schauern und vereinzelt auch Gewittern. Rock am Ring feiert dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum, Rock im Park das 30-jährige.