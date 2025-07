Gewitter nimmt Stuttgart in die Zange

Nach einem Tag mit Rekordhitze zum Start in den Juli gibt es in Stuttgart eine Abkühlung am Nachmittag. Gewitter-Experte Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD) beziffert die Wahrscheinlichkeit am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf 50 Prozent mit steigender Tendenz, nachdem es in Böblingen und Esslingen bereits zu gewittern begonnen hat. Der DWD warnt am Dienstagnachmittag für mehrere Regionen vor Gewittern.

„Stuttgart wird in die Zange genommen“, so Nerding. Zu rechnen sei gegebenenfalls mit anhaltendem Platzregen und möglicherweise mit kleinkörnigem Hagel, der auch liegen bleiben kann. Außerdem erwartet der Meteorologe kräftige Windböen der Stärke 8, also mit 70 Kilometer in der Stunde. Auch Blitzschlag sei möglich, ansonsten bleibe es aber bei einem normalen Sommergewitter, so Nerding.

Abkühlung durch Gewitter oder doch nur ein paar Tropfen?

Sollte die Front doch nicht den Stuttgarter Kessel erreichen, so ist die Gewitterwahrscheinlichkeit auf den Fildern noch etwas höher. Je nach Ort in der Stadt kann es laut Nerding aber auch bei ein paar wenigen Tropfen bleiben. In jedem Fall soll der böige Wind aber etwas Abkühlung bringen.