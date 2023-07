1 Im Südwesten werden am Dienstag heftige Gewitter mit Starkregen erwartet (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch/IMAGO/Gottfried Czepluch

Nach der Hitze der vergangenen Tage ziehen Gewitter mit Starkregen, Hagel und teils heftigen Sturmböen am Dienstagabend über Baden-Württemberg hinweg.









Von Frankreich her ist eine Unwetterfront am Dienstag nach Baden-Württemberg gezogen - sie hat aber zu Beginn des Abends nach ersten Erkenntnissen kaum Schaden angerichtet. Ein Polizeisprecher in Offenburg berichtete, in einem Wald bei Kehl (Ortenaukreis) seien ein paar alte Bäume umgestürzt. Die Präsidien in Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim und Heilbronn hatten gegen 19 Uhr noch keinerlei Unwetterfolgen verzeichnet. Allerdings waren da bloß erste Ausläufer der Front über Teile des Südwestens hinweggezogen.