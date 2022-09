Gewitter in Stuttgart

5 Gewaltige Blitze erhellten den Nachthimmel über Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Mittwochabend braute sich über Stuttgart ein Gewitter zusammen. Es krachte und blitzte ordentlich. Nun ist das schöne Spätsommerwetter erst einmal vorbei.















Während sich der Mittwochmittag noch einmal spätsommerlich schön zeigte, braute sich am Abend etwas zusammen über Stuttgart. Die Spannungen in der Luft entluden sich in einem Gewitter, das den Nachthimmel mit zahlreichen Blitzen erhellte.

Das Pokalspiel der Stuttgarter Kickers gegen die TuS Metzingen (4:1) musste aufgrund des Unwetters für zehn Minuten unterbrochen werden. Ansonsten verlief der Abend trotz Blitz und Donner relativ ruhig. „Wir hatten keine besondern Einsätze aufgrund des Gewitters“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Das Gewitter läutete aber einen Wetterumschwung ein. So werden in den kommenden Tagen nur noch jeweils knapp 20 Grad Celsius erreicht und es bleibt unbeständig. Vor allem am Samstag soll es häufiger Regnen – der Herbst streckt langsam aber sicher seine Fühler aus.