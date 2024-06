Für Baden-Württemberg kündigt der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch Unwetter mit teils heftigem Starkregen an. Wie sieht es in Stuttgart aus? Bleibt es trocken? Wie warm wird es? Die Wetteraussichten zum EM-Spiel.

Für Mittwoch sagen die Meteorologen schwere Unwetter für Baden-Württemberg voraus. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es im Laufe des Tages vielerorts blitzen, donnern und sehr nass werden. Doch wie wird das Wetter in Stuttgart? Bleibt es trocken oder müssen die Bürgerinnen und Bürger die Regenschirme auspacken? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

„Wir haben jetzt eine sehr schwüle Luftmasse auch über dem Raum Stuttgart liegen. Es ist viel Feuchtigkeit in der Luft, die auch als Niederschlag fallen kann“, erklärt der Meteorologe Kai-Uwe Nerding gegenüber unserer Zeitung. „Gleichzeitig gibt es wenig Luftbewegung, wenig Wind - nicht nur am Boden, sondern in der gesamten Atmosphäre.“ In der gesamten wetterbestimmenden Schicht gibt es laut Nerding kaum Luftströmungen. „Das bedeutet, dass Gewitter, die sich vor Ort bilden, auch vor Ort abregnen“, sagt Nerding. Es bestehe daher wenig Hoffnung, dass sie sich dann schnell wieder verziehen.

Für den Raum Stuttgart erwartet der Meteorologe vor allem zwischen 14 und 17 Uhr den Schwerpunkt der Gewittertätigkeit. „Die Gewitter können auch länger dauern, aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich zwischen 14 und 17 Uhr“, erklärt Nerding, „da können sich über Stuttgart schwere Gewitter bilden, schwer im Sinne von heftigem Starkregen“. Der Regen könne dann schon mal um die 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde bringen. „Das ist schon eine ganze Menge“, sagt der Experte. Die Unwetterschwelle beginne bei 25 Litern. 40 Liter seien schon die Schwelle zum extremen Unwetter. Ab mehr als 40 Litern pro Quadratmeter sprechen Meteorologen von extrem heftigem Starkregen. Und das sei auch für Stuttgart nicht auszuschließen, so Kai-Uwe Nerding.

Wie wird das Wetter vor dem EM-Spiel Belgien gegen die Ukraine?

„Es kann auch kleiner Hagel auftreten, der jedoch keine Schäden verursacht“, so Nerding. Das heißt, wenn es mal hagelt, hagelt es - wie auch beim Regen - eben auch länger anhaltend, so dass sich auch eine Hagelschicht bilden könne.

Allerdings sei die Gefahr in Stuttgart nicht so groß wie im umliegenden „Bergland“, wie etwa im Bereich Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) oder im Welzheimer Wald (Remd-Murr-Kreis). „Dort, wo es etwas bergiger ist, steht mehr Energie zur Verfügung, um wirklich extreme Gewitter zu erzeugen“, sagt Kai-Uwe Nerding. Für Stuttgart selbst sei die Gefahr nicht ganz so groß, aber nicht gebannt.

Für das Spiel heute Abend geht der Meteorologe davon aus, dass es keine Unwetter mehr geben wird. Ausgeschlossen sei es zwar nicht, aber unwahrscheinlich. Im Moment sehe es deutlich besser aus, als bei den Gewittern zwischen 14 und 17 Uhr.

Die Temperaturen erreichen heute bis zu 27 Grad. Mit den Schauern und Gewittern gehen die Temperaturen etwas herunter. Zum Spiel erwartet der Experte aber immer noch 24 Grad.