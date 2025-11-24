Gewitter im Kopf: Bekannter Youtuber mit nur 27 Jahren gestorben

Jan Zimmermann gab auf der Videoplattform Einblicke in sein Leben mit dem Tourette-Syndrom. Nun ist er tot in seiner Wohnung gefunden worden.

Youtuber Jan Zimmermann ist Tod. Er war das Gesicht des Kanals „Gewitter im Kopf“, auf der er seine Tourette-Erkrankung und damit verbunden Tics auf humorvolle Art thematisierte. Auf dem Kanal folgten ihm und seinem Partner Tim Lehmann fast zwei Millionen Abonnenten. Der Internet-Star wurde nun im Alter von nur 27 Jahren in seiner Wohnung in Königswinter tot aufgefunden. Darüber berichtete die „Bild“ zuerst.

Gewitter im Kopf: Youtuber Zimmermann gestorben Demnach sagte ein Sprecher der Bonner Polizei: „Der Verstorbene ist am 18. November in den Abendstunden in seiner Wohnung tot aufgefunden worden. Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das bereits abgeschlossen ist. Nach der Obduktion ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.“

Den Kanal, der ab 2019 deutschlandweit Bekanntheit erlangte, hatte Zimmermann nach einem Beitrag in der ProSieben-Show Galileo gestartet. Die Clips aus dem Leben der betroffenen, die häufig zeigten, wie sie mit ihrer neurologischen Krankheit umgehen, wurden schnell beliebter. Erklärtes Ziel der beiden ware es, „offen, humorvoll aber auch sachlich über Tourette zu sprechen um es somit für alle greifbarer und verständlicher zu machen“.

Im Sommer 2023 zog sich Zimmermann als Youtuber zurück, nachdem eine Operation und ein Hirnschrittmacher geholfen hatten, die Tics zu reduzieren. Es sei ihm möglich, einen Job im „normalen“ Leben zu beginnen. Dieses Frühjahr gab er sein Comeback auf Youtube – auf dem Kanal ging es seitdem um „Content zum Thema Neurodiversität und Reisen“.